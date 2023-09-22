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Deportivo Alaves - Atlethic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya LaLiga 6. Hafta karşılaşmasında Deportivo Alaves ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Deportivo Alaves - Atletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
Deportivo Alaves - Atlethic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya LaLiga 6. hafta maçında Deportivo Alaves ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Nesine.com, S Sport, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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