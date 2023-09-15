Rayo Vallecano - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Rayo Vallecano ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO DEPORTİVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Deportivo Alaves maçı 15 Eylül Cuma günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.