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Real Madrid 2 - 1 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Real Madrid'in golleri Joselu ve Bellingham'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:26
Real Madrid 2 - 1 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk takım Getafe, Borja Mayoral ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid ikinci yarının başında eşitliği sağladı. Topu ağlara gönderen isim, 47. dakikada Joselu oldu.

Ev sahibini öne geçiren gol 90+5. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Karşılaşma Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 4 puanda kaldı.

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