Haberler İspanya La Liga İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!

İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!

Barcelona, Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 11:22
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!

İspanya LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. Katalan ekibi, Manchester City ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun serbest kalma maddesi ise 400 milyon Euro olarak belirlendi. İlkay Gündoğan, Barcelona'nın bu sezonki ilk transferi oldu.

MANCHESTER CİTY'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 ayrılık, 1 transfer! Yıldız isim Kartal oluyor...
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer en doğal haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! “Akşam güneşi yine güzele vurdu...”
Çarpıcı iddia! F.Bahçe'ye sürpriz kaleci
TFF takım harcama limitlerini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Celta Vigo'da Rafael Benitez dönemi!
Real Madrid Kroos'la nikah tazeledi
28 Haziran bayram namazı saat kaçta?
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu! 11:08
Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! Aslan'ın yeni golcüsü Ada'dan! 11:02
Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... Kanarya Süper Lig'den o ismi listesine aldı! Bonservisi... 10:43
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! Sivasspor'da Servet Çetin dönemi! 10:25
Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! Koulibaly de resmen Suudi Arabistan'da! 10:06
TFF takım harcama limitlerini belirledi! TFF takım harcama limitlerini belirledi! 10:03
Daha Eski
Çarpıcı iddia! F.Bahçe'ye sürpriz kaleci Çarpıcı iddia! F.Bahçe'ye sürpriz kaleci 09:44
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi Beşiktaş'tan ayrılmıştı! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi 09:42
Futbolda yaz transfer dönemi başladı Futbolda yaz transfer dönemi başladı 09:39
G.Saray'a Alexis Sanchez şoku! G.Saray'a Alexis Sanchez şoku! 09:28
"Arda'sız her şey çok daha zor olur!" "Arda'sız her şey çok daha zor olur!" 08:10
Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu! 23:54