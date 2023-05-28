Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Getafe ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Osasuna maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

GETAFE - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche; Sancet, Zarraga; N. Williams, Munain, Berenguer; I. Williams

Elche

Badia; Morente, Magallan, Bigas, Clerc, Blanco; Gumbau, Donald, Fidel; Nteka, Boye