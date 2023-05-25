Real Madrid'in farklı branşlardan Vinicius Jr.'a destek

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia'nın, Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Vinicius Jr'a ırkçı tezahüratlarda bulunması sonrası Brezilyalı futbolcuya destek verilmeye devam ediliyor. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Real Madrid, farklı branşlarda oynanan maçlar öncesi ısınmaya Brezilyalı futbolcuya destek olunması amacıyla Vinicius Jr.'ın adı ve numarasının yazılı olan formayla çıkarak, destek verdi.

Erkek Futbol Takımı Rayo Vallecano maçına, Kadın Futbol Takımı ise İspanya Kraliçe Kupası'nda oynanan Athletic Club mücadelesine ve Erkek Basketbol Takım ise İspanya Ligi'nde Real Betis müsabakasına, Vinicius Jr. formasıyla çıkarak, yıldız futbolcunun yanında olduklarını gösterdi.





