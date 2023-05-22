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FIFA Başkanı Infantino'dan Real Madridli Vinicius'a destek!

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'in, Valencia ile oynadığı maçta ırkçı tezahüratlara maruz kalan Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a FIFA Başkanı Infantino'dan destek geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:18
FIFA Başkanı Infantino'dan Real Madridli Vinicius'a destek!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) 35. haftasındaki Valencia-Real Madrid maçında ırkçı hakarete maruz kalan eflatun-beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un yanında olduklarını söyledi.

FIFA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Infantino, Real Madridli oyuncuya yönelik yapılanlarla ilgili, "Vinicius'la dayanışma içindeyiz. Futbolda da toplumda da ırkçılığa yer yok. FIFA böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüm oyuncuların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Irkçı saldırılara karşı tüm liglerde uygulanması gereken kuralı hatırlatan Infantino, şunları kaydetti:

"FIFA organizasyonlarındaki üç aşamalı sürecin, tüm futbol maçlarında uygulanmasını tavsiye ediyoruz. İlk aşamada maç durdurulur ve anons yapılır. Devamında oyuncular sahayı terk eder ve anonsla sözlü saldırının devam etmesi halinde müsabakaya bir süre ara verileceği duyurulur. Karşılaşma başladıktan sonra saldırı sürerse oyun durdurulur ve rakip takım hükmen galip sayılır. Açıkçası söylemek uygulamaktan kolay ancak bunu yapmamız, eğitim yoluyla da desteklememiz gerekiyor."

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, maçın 71. dakikasında ev sahibi Valencia'nın tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve o kişiyi parmağıyla işaret etmişti.

Polisin, söz konusu taraftarı aramak için tribüne girmesi nedeniyle yaklaşık 10 dakika duran karşılaşma tekrar başlamış ve Vinicius, 90+7. dakikada Valencia'dan Duro'ya dirsek attığı için kırmızı kart görmüştü.

Vinicius, maç sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu ilk defa başıma gelmedi. La Liga'da ırkçılık normal karşılanıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig, bugün ırkçıların elinde olduğu için çok üzgünüm." yorumunda bulunmuştu.

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