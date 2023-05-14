Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Celta Vigo ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Valencia maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo

Villar; Mallo, Nunez, Dominguez, Barcia; Perez, Veiga, Beltran, Cervi; Aspas, Larsen

Valencia

Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Gonzalez; Musah, Almeida, Lino; Duro