Barcelona'dan usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklama! Arda Turan...

İspanya'da yaşadığı mali sıkıntılarla gündemden düşmeyen Barcelona, bir kez daha manşet oldu.

Katalan Kulübü, oyuncu ödemelerinde usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle İspanya vergi makamları tarafından 15.7 milyon Euro cezaya çarptırıldığı iddia edildi.

Marca'da yer alan NTV Spor'un derlediği habere göre; 2015 ile 2019 yılları arasındaki dönemi inceleyen müfettişler, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.

ARDA VE SONG CEZASI

Mali sorunlar yaşayan ve efsanesi Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmayı planlayan Katalan Kulübü, için bu karar kötü olacaktı.

Makamların, Alex Song'un ve Arda Turan için yapılan işlemlerdeki usulsüzlüklerden dolayı kulübe bu cezayı kestiği belirtildi.

BARCELONA'DAN YALANLAMA GELDİ

Barcelona ise kulübün usulsüzlük sebebiyle ceza aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.