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İspanya'da savcılıktan Barcelona Kulübü ve iki eski başkanı hakkında suç duyurusu!

Hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'ya ait bir şirkete ödemeler yaptığı ortaya çıkan Barcelona, sporda yolsuzluk, usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemekle suçlanıyor. İşte haberin detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 23:54
İspanya'da savcılıktan Barcelona Kulübü ve iki eski başkanı hakkında suç duyurusu!

İspanya'da Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesi sonrası ortaya çıkan Barcelona'nın bu şirkete yaptığı ödemeler, Katalan kulübünü davalık etti.

Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülüyor.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile iki eski yöneticiye karşı dava açmak için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.

Sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarında bulunan savcılık, dava açılması için yasal girişim başlattı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Negreira'yı tanımadığını söyleyerek, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır." demişti.

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

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