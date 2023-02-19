Elche - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Elche - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Elche ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Espanyol maçı 19 Şubat Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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