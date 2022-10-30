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Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:00
Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Athletic Bilbao ile Villarreal k ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Villarreal maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, I Martinez, Alvarez, Berchiche; Berenguer, Vencedor, Sancet, Muniain; I Williams, N Williams

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, Torres, Mojica; Parejo, Coquelin, Trigueros; Danjuma, Jackson, Chukwueze

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