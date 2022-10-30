Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Athletic Bilbao ile Villarreal k ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Villarreal maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, I Martinez, Alvarez, Berchiche; Berenguer, Vencedor, Sancet, Muniain; I Williams, N Williams

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, Torres, Mojica; Parejo, Coquelin, Trigueros; Danjuma, Jackson, Chukwueze