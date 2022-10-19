Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Cadiz ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Betis maçı 19 Ekim Çarşamba günü, saat 20:00'de yapılacak. KArşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

CADIZ - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Espino, Hernandez, Chust, Zaldua; Fernandez, Alcaraz, San Emeterio, Alejo; Negredo, Sobrino

Real Betis

Silva; Moreno, Felipe, Pezzella, Sabaly; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias