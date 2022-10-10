Barcelona'dan Lionel Messi'ye büyük onur! Öyle bir jeste hazırlanıyorlar ki...

Barcelona'da yaşadığı unutulmaz başarıların ardından Fransız ekibi PSG'ye transferi gündeme bomba gibi düşen Lionel Messi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın efsaneleştiği Barcelona ile bağları hala kopabilmiş değil. Gelen son bilgiye göre Barcelona yıldız oyuncu için dev bir jest hazırlığında.

HEYKELİ DİKİLECEK

Ajansspor'un derlediği habere göre Barcelona'nın başkanı Joan Laporta Barcelona genel kurulunda yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin heykelini dikileceğini duyurdu. Laporta yaptığı açıklamada,"Camp Nou'nun dışına, bir Lionel Messi heykeli dikeceğiz. Buna karar verildi." ifadelerine yer verdi.

YENİ TAKIMINA ALIŞTI

Diğer yandan 2021-22 sezonu yazında Barcelona'dan çok flaş bir şekilde yarılarak Fransız devi PSG'ya transfer olan Lionel Messi hayal kırıklıklarıyla geçen sezonun ardından 2022-23 sezonunun ilk çeyreğinde gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Arjantinli yıldız 9 Fransa Ligue 1 karşılaşmasında 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Futbolcu geçen sezonki gol istatistiğini şimdiden yakalarken (6 gol) asist istatistiğinin de yarısına ulaşmış durumda.(15 asist)