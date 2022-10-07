Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Osasuna - Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valencia maçı 7 Ekim Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, U Garcia, Sanchez, Cruz; Ezzalzouli, Brasanac, Torro, Moncayola, Gomez; Kike Garcia

Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Almeida, Guillamon, Moriba; Kluivert, Cavani, Lino