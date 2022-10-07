Haberler İspanya La Liga Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 8. haftasında Osasuna ile Valencia karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Osasuna - Valencia maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 12:00
Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Osasuna - Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Valencia maçı 7 Ekim Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Vidal, U Garcia, Sanchez, Cruz; Ezzalzouli, Brasanac, Torro, Moncayola, Gomez; Kike Garcia

Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Almeida, Guillamon, Moriba; Kluivert, Cavani, Lino

DİĞER
Son dakika haberi: Ronaldo'nun yaptığına kimse inanamadı! Manchester United'ın yaşayan efsanesi alay konusu oldu
Ebru Cündübeyoğlu kızı Duru ile davette boy gösterdi! Güzelliği dudak ısırttı gören bir daha baktı: "1.73'lük annesinin boyuna yetişmiş"
Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek!
Dünya basını F.Bahçe'nin AEK galibiyetini böyle gördü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Griezmann krizi bitti
Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!
💰 Dolar ne kadar oldu? - 7 Ekim 2022 Döviz Kuru
Kadir Gecesi'nde tövbe etmenin önemi nedir?
Sözleşmeli ve taşeron personele kadroda kritik gün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"FETÖ" davasını kazandı! "FETÖ" davasını kazandı! 12:02
G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı 11:39
Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Endonezya'dan sonra bir felaket daha! 11:34
Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Osasuna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 11:12
F1'de sıradaki yarış Japonya'da! F1'de sıradaki yarış Japonya'da! 11:08
Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:04
Daha Eski
Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Okan Buruk'tan Icardi sözleri! 10:55
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:48
Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlıyor! 10:27
Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek! Yıldız ismi yedek kulübesine gönderecek! 10:18
6 dakikada taraftarı büyüledi! 6 dakikada taraftarı büyüledi! 10:12
Zajc satış listesinde! İki taliple görüşme... Zajc satış listesinde! İki taliple görüşme... 00:35