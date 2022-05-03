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Okay Yokuşlu Getafe'de kendini buldu! Hocası Qunique Sanchez'den övgü aldı

İspanyol ekibi Celta Vigo'da sezona etkisiz bir görüntüyle başlayan Okay Yokuşlu, devre arasında Getafe'ye gitmesiyle birlikte yeniden formunu yukarı taşıdı. Milli futbolcu Real Betis ile oynanan müsabakanın ardından da teknik direktör Qunique Sanchez'in takdirini kazandı. Deneyimli teknik adam Okay hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 17:23
Okay Yokuşlu Getafe'de kendini buldu! Hocası Qunique Sanchez'den övgü aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo takımında kulüp içi sebeplerden formsuz bir sezon başlangıcı geçiren Okay Yokuşlu, sezon ortasında transfer olduğu Getafe'de kendini göstermeye başladı.

Okay, dün akşam Getafe'nin sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu performans teknik direktörü Quique Sanchez Flores'den övgü aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk 11'de sahaya çıkan Okay'ın performansıyla ilgili soruya Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, "Okay sahada olağanüstü bir performans sergiledi. Hafta içinde antrenmanlarda çalıştıklarını en iyi şekilde sahada gösterdi. Sahada olması gerekiyordu ve bu fırsatı mükemmel bir şekilde değerlendirdi." dedi.

Okay da, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sahadaki oyunumdan memnunum ama en önemli olan puanlar toplamaya devam etmemiz. Çok iyi çalışmıştık ve çok iyi bir takıma karşı, zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk." şeklinde konuştu.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'nin kalan 4 maçının final niteliğinde olduğunu ve son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Okay, "Kalemizi gole kapatmaya devam etmeliyiz. Sahada ve antrenmanda en iyisini vermek benim zorunluluğum." ifadelerini kullandı.

Real Betis maçında takımında libero olarak görev yapan Okay, bu mevkide oynamaktan da memnun olduğunu, takımın ihtiyacı olan her yerde elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini vurguladı.

Satın alma opsiyonuyla kiralık geldiği Getafe'de şimdiye kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Okay'ın sezon sonunda bu takımda kalması bekleniyor.

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