Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Espanyol ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Espanyol - Real Madrid maçı 3 Ekim Pazar günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.