Yönetim Emre Mor için toplandı! İşte o karar... 
28 Şubat 2019, Perşembe
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Yönetim için toplandı! İşte o karar...

Yönetim Emre Mor için toplandı! İşte o karar...

takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , 1 ay kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı. Celta'nın tarihindeki en pahalı olarak (13 milyon euro) 'ya gelen Emre, daha önce de birçok kez disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

'nın ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu , kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce bırakılmıştı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.

21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

EN PAHALI TRANSFER...

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

"FESİH DÜŞÜNÜLÜYOR"

İspanyol basını, Celta Vigo ile 2022'nin haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin gelecek 3 yıl için kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon euro olacağını belirtti. Galiçya bölgesinin gazeteleri, kulüp yöneticilerinin yaz döneminde Türk futbolcuyu göndermek istediğini, Emre'nin başka kulübe transfer olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi seçeneğinin bile düşünüldüğünü iddia etmişti.

  1. 28.02.2019
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