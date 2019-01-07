Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Emre Mor hakkında flaş sözler: "Benim için öldü!"

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da oynayan Emre Mor takımında krize neden oldu.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:35:51 Güncelleme: 11:39:25
Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü!

Emre Mor hastalığı nedeniyle bir hafta aradan sonra ilk kez antrenmanlara çıktı.

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Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü!

Ancak İspanyol basını, genç futbolcunun yılbaşında Dubai'ye gittiği ve orada parti yaptığını iddia etti.

Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü!

Konu hakkında konuşan Celta Vigo Teknik Direktörü Miguel Cardoso, ''Emre, yılbaşından sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Yılbaşını da hasta geçirmişti."

Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü!

"Doktor, evde dinlenmesini söyledi. Geçen gün antrenmana gelecekti ama kendini iyi hissetmiyordu. Bugün ilk kez antrenmana katıldı ve sağlığı yerinde gözüküyor.'' şeklinde konuştu.

Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü!

''EĞER ÖYLEYSE EMRE BENİM İÇİN ÖLDÜ''

Miguel Cardoso'ya Emre Mor'un yılbaşını Dubai'de geçirdiği iddialarının sorulması üzerine teknik adam sert bir cevap verdi.

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