Emre Mor hakkında flaş sözler: Benim için öldü! - Galeri - Fotomaç
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Emre Mor hakkında flaş sözler: "Benim için öldü!"
İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da oynayan Emre Mor takımında krize neden oldu.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:35:51
Güncelleme: 11:39:25
Emre Mor hastalığı nedeniyle bir hafta aradan sonra ilk kez antrenmanlara çıktı.
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Ancak İspanyol basını, genç futbolcunun yılbaşında Dubai'ye gittiği ve orada parti yaptığını iddia etti.
Konu hakkında konuşan Celta Vigo Teknik Direktörü Miguel Cardoso, ''Emre, yılbaşından sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Yılbaşını da hasta geçirmişti."
"Doktor, evde dinlenmesini söyledi. Geçen gün antrenmana gelecekti ama kendini iyi hissetmiyordu. Bugün ilk kez antrenmana katıldı ve sağlığı yerinde gözüküyor.'' şeklinde konuştu.
''EĞER ÖYLEYSE EMRE BENİM İÇİN ÖLDÜ''
Miguel Cardoso'ya Emre Mor'un yılbaşını Dubai'de geçirdiği iddialarının sorulması üzerine teknik adam sert bir cevap verdi.