Milli yıldızdan lüks hediye! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Milli yıldızdan lüks hediye!

Milli yıldız, Brezilyalı ünlü model Angelica Perla'ya lüks araç hediye etti...
19 Şubat 2019 Salı 19:35 Güncelleme: 19.02.2019 19:35
Milli yıldızdan lüks hediye!

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor, aşk hayatında gaza bastı...

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Milli yıldızdan lüks hediye!

21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takibe aldı.

Milli yıldızdan lüks hediye!

Saklambaç'ın haberine göre, Emre Mor karşılık bulamayınca frene bastı.

Milli yıldızdan lüks hediye!

Birkaç gün sonra da sambacı modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hala umudum var" mesajı yolladı.

Milli yıldızdan lüks hediye!

Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı.

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