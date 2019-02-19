Milli yıldızdan lüks hediye! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Milli yıldızdan lüks hediye!
Milli yıldız, Brezilyalı ünlü model Angelica Perla'ya lüks araç hediye etti...
19 Şubat 2019 Salı 19:35
Güncelleme: 19.02.2019 19:35
İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor, aşk hayatında gaza bastı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takibe aldı.
Saklambaç'ın haberine göre, Emre Mor karşılık bulamayınca frene bastı.
Birkaç gün sonra da sambacı modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hala umudum var" mesajı yolladı.
Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı.