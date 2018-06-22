Villarreal, Funes Mori'yi transfer etti
Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Everton takımından Arjantinli savunma oyuncusu Ramiro Funes Mori'yi kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Funes Mori ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, transfer ücretiyle ilgili bilgi verilmedi.
Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Funes Mori, 2015'te Everton'a transfer oldu. Geçen sezon diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli milli futbolcu, İngiltere ekibinde 67 maça çıktı ve 5 gol attı.
- 22.6.2018 14:42
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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