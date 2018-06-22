Funes Mori resmen Villarreal'de
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    23 Haziran 2018, Cumartesi
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    , 'yi etti

    <a href="/index/villarreal?id=932b9d38-d064-482c-896a-745e080c808d" class="" rel="tag">Villarreal</a>, <a href="/index/funes-mori?id=af329a0b-5133-4535-aca0-e3b3f4e8a88b" class="" rel="tag">Funes Mori</a>'yi <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    Milli futbolcu 'ın da forma giydiği ekibi , 'nin Everton takımından Arjantinli savunma oyuncusu Ramiro 'yi kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, ücretiyle ilgili bilgi verilmedi.

    Kariyerine ülkesinin takımında başlayan , 2015'te Everton'a oldu. Geçen sezon diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli milli futbolcu, ekibinde 67 maça çıktı ve 5 gol attı.


    1. 22.6.2018 14:42
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