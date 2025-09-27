Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Chelsea, evinde Brighton & Hove Albion'u ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Simon Hooper düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Brighton & Hove Albion MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Brighton & Hove Albion MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Santos, Neto; Pedro

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Gomez, Mitoma; Rutter