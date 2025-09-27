CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Chelsea ile Brighton & Hove Albion kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Chelsea, evinde Brighton & Hove Albion'u ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Simon Hooper düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Brighton & Hove Albion MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Brighton & Hove Albion MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Santos, Neto; Pedro

Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Gomez, Mitoma; Rutter

ASpor CANLI YAYIN

Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu
DİĞER
Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e tam destek! "Her zaman biz"
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
F.Bahçe'de En-Nesyri isyan etti!
Sergen Yalçın'dan 2 yıldıza veto!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Tottenham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 11:07
Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? Nottingham Forest - Sunderland maçı hangi kanalda? 11:01
Cagliari - Inter maçı detayları! Cagliari - Inter maçı detayları! 10:59
Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? 10:57
Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? Leeds United - Bournemouth maçı hangi kanalda? 10:53
Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Zaniolo'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 10:52
Daha Eski
Juventus - Atalanta maçı detayları! Juventus - Atalanta maçı detayları! 10:37
Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı hangi kanalda? 10:25
Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester United maçı hangi kanalda? 10:21
Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Çorum FK maçı hangi kanalda? 10:16
Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:12
Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:06