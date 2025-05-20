CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Bournemouth 37. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 09:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City-Bournemouth maçı 20 Mayıs Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, İlkay, Savinho, De Bruyne, Marmoush, Haaland

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez, Adams, Cook, Tavernier, Kluivert, Semenyo, Evanilson

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de erken seçim rüzgarı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gaziantep'te kupa coşkusu! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından renkli görüntüler
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! Vurgunun altından yine İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü' ekibi çıktı: Taner Çetin ve 22 kişi gözaltında
Muslera'nın gözü arkada kalmayacak!
Galatasaray'a 10 numara tangocu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı! F.Bahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı! 09:16
Bugünkü maçlar 20 Mayıs Salı Bugünkü maçlar 20 Mayıs Salı 07:40
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:16
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:15
F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! 01:13
Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... 01:03
Daha Eski
Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... 01:03
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 01:03
Galatasaray'a 10 numara tangocu! Galatasaray'a 10 numara tangocu! 01:02
G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır 01:02
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 01:02
36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:02