Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City-Bournemouth maçı 20 Mayıs Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, İlkay, Savinho, De Bruyne, Marmoush, Haaland

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Hujisen, Kerkez, Adams, Cook, Tavernier, Kluivert, Semenyo, Evanilson

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