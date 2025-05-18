CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Newcastle United 37. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Arsenal ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal-Newcastle United maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Saka, Trossard

Newcastle United: Pope, Krafth, Schar, Burn, Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon, Isak

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Martinez operasyonu! Yönetim harekete geçti
Aslan transferde büyük oynuyor!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan 'pasta kavgası' itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor
Kerem Demirbay'a talip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton-Southampton maçı ne zaman? Everton-Southampton maçı ne zaman? 11:27
Kerem Demirbay'a talip çıktı! Kerem Demirbay'a talip çıktı! 11:25
İngilizlerden gündemi sarsacak iddia! Beşiktaş ve Ronaldo... İngilizlerden gündemi sarsacak iddia! Beşiktaş ve Ronaldo... 11:06
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor 10:37
Aslan transferde büyük oynuyor! Aslan transferde büyük oynuyor! 10:37
Bodrum FK-Trabzonspor maçı saat kaçta? Bodrum FK-Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:36
Daha Eski
Alanyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? 10:04
G.Saray'dan Köhn pazarlığı! G.Saray'dan Köhn pazarlığı! 09:50
F.Bahçe-Eyüpspor maçı bilgileri! F.Bahçe-Eyüpspor maçı bilgileri! 09:08
F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı 09:07
G.Saray-Kayserispor maçı detayları! G.Saray-Kayserispor maçı detayları! 07:58
Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 07:17