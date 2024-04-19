Luton Town - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town sahasında Brentford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Luton Town - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUTON TOWN - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Luton Town - Brentford maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports 3'te canlı izleyebilirsiniz.