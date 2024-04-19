Brighton - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton & Hove Albion FC sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON & HOVE ALBION - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi Bein Sports beIN Connect'te canlı izleyebilirsiniz.