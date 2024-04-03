Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester United maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 22:15'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.