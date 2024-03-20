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Manchester City'ye Erling Haaland şoku! Arsenal maçında...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de kariyerini sürdüren Erling Haaland, Norveç Milli Takımı antrenmanında sakatlandı. Yıldız ismin buna karşın Arsenal maçında sahada olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:55
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Manchester City'ye Erling Haaland şoku! Arsenal maçında...

Milli aranın gelmesiyle birlikte Norveç Milli Takımı'yla idmanlara çıkan Erling Haaland'dan, Manchester City'ye kötü haber geldi.

The Guardian'ın haberine göre; Erling Haaland son yaptığı idmanda sahayı sekerek terk etti.

Haberin detaylarında Erling Haaland'ın durumunun çok ciddi olmadığı ve Arsenal maçında sahada olması beklendiği de söylendi.

Pep Guardiola'nın da yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun durumunun çok kritik olmamasını umduğunu söyledi.

Norveçli golcü bu sezon 34 maçta 29 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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