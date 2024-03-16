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West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:40
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West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Aston Villa maçı 17 Mart Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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