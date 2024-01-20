Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Crystal Palace maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.