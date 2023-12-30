Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Brentford maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Dean Henderson, Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell, Jefferson Lerma, Chris Richards, Eberechi Eze, Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew.

Brentford: Mark Flekken, Saman Ghoddos, Nathan Collins, Ethan Pinnock, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Christian Noergaard, Mikkel Damsgaard, Yoane Wissa, Neal Maupay, Keane Lewis-Potter.