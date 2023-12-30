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Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:30
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Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Brentford maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Dean Henderson, Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guehi, Tyrick Mitchell, Jefferson Lerma, Chris Richards, Eberechi Eze, Michael Olise, Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew.

Brentford: Mark Flekken, Saman Ghoddos, Nathan Collins, Ethan Pinnock, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Christian Noergaard, Mikkel Damsgaard, Yoane Wissa, Neal Maupay, Keane Lewis-Potter.

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