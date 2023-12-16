Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Sheffield United maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.