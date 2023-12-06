Manchester United 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. United'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 69. dakikalarda Scott McTominay kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 45'te Cole Palmer'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Bruno Fernandes, 9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Man. United 27 puana yükseldi. Chelsea ise 19 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Chelsea ise deplasmanda Everton'a konuk olacak.