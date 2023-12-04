Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

İngilter Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 noktalanırken İngiliz hakem Simon Hooper'in verdiği karar Manchester City ve Guardiola'yı çılgına döndürdü.
İngilter Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 noktalanırken İngiliz hakem Simon Hooper'in verdiği karar Manchester City ve Guardiola'yı çılgına döndürdü.
81'de Jack Greilish ile yeniden öne geçen Manchester City, 90'da Dejan Kulusevski'nin golüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalandı.
Maçın hakemi Hooper 90+4. dakikada verdiği kararla büyük bir skandala imza attı.
Haaland'ın Jack Grealish'e attığı pasla gole giden İngiliz futbolcuyu hakem Hooper durdurdu.
Haaland'a faul çalarak avantaj kuralını oynatmayan İngiliz hakem büyük tepki topladı.
İngiliz medyası Simon Hooper hakkında İngiltere Futbol Federasyonu'nun radikal bir karar alabileceği yazdı.
İŞTE O ÇOK KONUŞULAN POZİSYON
👀 Manchester City x Tottenham maçının hakemi Simon Hooper'dan çok konuşulacak karar! #PL
ℹ️ Hooper, Jack Grealish'in kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda avantaja bırakmayıp faul kararı verdi. pic.twitter.com/fIvxZYr4gj
👀 Manchester City x Tottenham maçının hakemi Simon Hooper'dan çok konuşulacak karar! #PL