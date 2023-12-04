Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

İngilter Premier Lig'in 14. haftasında Manhcester City, ile Tottenham karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 tamamlanırken maçın hakemi Simon Hooper son dakikada verdiği kararla Manchester ekibini çılgına döndürdü. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:23
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Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

31. dakikada Foden'la 2-1 öne geçen ev sahibi Man City'ye 69'da Lo Celso karşılık verdi: 2-2.,

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

81'de Jack Greilish ile yeniden öne geçen Manchester City, 90'da Dejan Kulusevski'nin golüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle noktalandı.

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

Maçın hakemi Hooper 90+4. dakikada verdiği kararla büyük bir skandala imza attı.

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

Haaland'ın Jack Grealish'e attığı pasla gole giden İngiliz futbolcuyu hakem Hooper durdurdu.

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

Haaland'a faul çalarak avantaj kuralını oynatmayan İngiliz hakem büyük tepki topladı.

Manchester City - Tottenham maçında büyük skandal! Hakem son dakikada...

İngiliz medyası Simon Hooper hakkında İngiltere Futbol Federasyonu'nun radikal bir karar alabileceği yazdı.

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