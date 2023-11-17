Manchester United efsanesi Alex Ferguson geri dönüyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre ünlü İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe, İngiliz devini satın almak için teklif vermeye hazırlanıyor.

Ratcliffe'in Manchester United'ı eski şaşalı günlerine döndürmeye kararlı olduğu belirtilen haberde, kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson'ın da içerisinde olduğu bir planı bulunduğu da aktarıldı.

DANIŞMAN OLACAK

İddiaya göre Ratcliffe'in Manchester United'ı satın alması halinde Alex Ferguson, kulübün yeni danışmanı olacak.

Alex Ferguson'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ

Manchester United, bu sezon Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etmişti.

BİRLİKTE ZİRVEYE ÇIKTILAR

Alex Ferguson, 37 yıl teknik direktörlük görevini yürüttüğü Manchester United'da 2 Şampiyonlar Ligi, 13 İngiltere Premier Lig, 5 İngiltere FA Cup, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Ferguson ayrıca, Manchester United'da Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA'da Maç Analisti olarak da görev alıyor.