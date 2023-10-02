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Tottenham - Liverpool maçındaki VAR krizinin sebebi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanan Tottenham - Liverpool maçında yaşanan hakem skandalının yankıları sürüyor. VAR'da yer alan hakemlerin, yardımcının bayrağını görmedikleri ve orta hakemin golü verdiğini düşünerek "Kararın doğru" diyerek onayladıkları ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:34
Tottenham - Liverpool maçındaki VAR krizinin sebebi ortaya çıktı!

İngiltere Premier Ligi'nde hakem skandalı yaşandı, Hakem Komitesi özür gibi bir açıklama yayınladı. Karşılaşmanın ardından VAR'daki hakemlerin pozisyonu görmedikleri ortaya çıktı.

Tottenham deplasmanında skor 0-0 iken Liverpool'dan Luis Diaz bir gol attı. Ardından yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı çekti. Ancak VAR'daki hakemler bu bayrağı görmeyip, hakemin de gol verdiğini zannederek, kulaklıktan, "Kararın doğru" dedi. Fakat, VAR'daki hakemler golün iptal edildiği anladıklarında durum çok geçti. Karşılaşmanın ardından da Liverpool sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maç yayını sırasında ilk anda yorumcu Garry Neville, "Bu ofsayt değil" dedi. Sonrasında ise VAR'dan ofsayt kararı gelince, "Herhalde iyi göremedik" yorumunu yaptı. Ama maçın devre arasında pozisyonun net bir şekilde ofsayt olmadığı anlaşıldı.

Tüm İngiltere ayağa kaldıran bu olayın ardından kısa bir süre sonra Premier Lig Hakem Komitesi, kararın hatalı olduğunu açıkladı. Komite, işin sorumlusu olarak beklemeden olaya el koydu.

Milliyet'in derlediği habere göre; maç sonrasında yenilen ve canı yanan Liverpool'un hocası Klopp, "Ben onların kötü niyetli olmadığını biliyorum. Ama olan bizim puanlara oldu" dedi.

Karşılaşma gecesi yayınlanan ve İngiltere'nin en çok izlenen futbol programı olan BBC Match of the Day'de Gary Lineker, Alan Shearer ve Micah Richards, bu hatanın VAR'ın bundan önceki ofsayt kararlarını da tartışmalı hale getirdiğini ifade etti.

Kısacası İngilizlerin, zaten pek sevmedikleri VAR sistemi için ileride radikal kararlar alırlarsa şaşırmamak gerekiyor. Hatırlarsanız, VAR'ın ilk denemesinin ardından İngiliz kulüpleri oybirliğiyle, bir sezon bu sistemi kullanmama kararı almıştı.

6 SAATLİK YOLCULUK

Liverpool-Tottenham maçında büyük bir hata yapan VAR hakemleri Darren England ve Dan Cook'ın bu maçtan 48 saat önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ain-Sharjah maçında görev aldığı ortaya çıktı. İkilinin, 6 saatlik uçak yolculuğu yaptığı öğrenildi.

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