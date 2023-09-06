Suudi Arabistan'dan Muhammed Salah'a 230M €

Yaz transfer sezonunda adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan Ligi ekipleri futbol tarihinde yeni bir rekoru kırmayı planlıyor.

Al-Ittihad, Muhammed Salah için Liverppol'a bonservis rekorunu kıracak bir teklifle geliyor.

230 MİLYON EURO

Inews'ın haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağını idda etti.

Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını idda etti

309 MAÇA ÇIKTI

7 sezondur Liverpool forması giyen Muhammed Salah 309 resmi karşılaşmada 188 gol, 76 asistlik katkı sağladı.