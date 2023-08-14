Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Wolverhampton maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Mount; Rashford

Wolverhampton: Sa; Semedo, Kilman, Dawson, Ait-Nouri; Nunes, Lemina, Gomes; Sarabia, Cunha, Podence

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