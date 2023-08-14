Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:40
Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Wolverhampton maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Mount; Rashford

Wolverhampton: Sa; Semedo, Kilman, Dawson, Ait-Nouri; Nunes, Lemina, Gomes; Sarabia, Cunha, Podence

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çeşme’de romantizm dolu bir gün! Cedi Osman ile Ebru Şahin aşk tazeledi
İmamoğlu'nun 'mega' kumarı! Yerel seçim sonrası planları hazır... İstanbul'u kaybederek Kılıçdaroğlu'nu devirecek
Görüşmeler yeniden başladı! Pepe sürprizi
Altay'a Avrupa'dan bir talip daha! ManU'nun ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea ile Liverpool yenişemedi!
Brentford ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Kütahya'da deprem mi oldu?
BİLSEM kayıt için gerekli evraklar 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Manchester United - Wolverhampton maçı saat kaçta? 09:57
Şanlıurfaspor - Altay maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Altay maçı saat kaçta? 09:45
Çarpıcı sözler! "Penaltı beklediği pozisyon..." Çarpıcı sözler! "Penaltı beklediği pozisyon..." 09:42
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:09
Flaş yorum! "Kolay kolay puan kaybetmez" Flaş yorum! "Kolay kolay puan kaybetmez" 09:07
Cengiz 15 milyon Euro Cengiz 15 milyon Euro 08:37
Daha Eski
Usta işi! Usta işi! 08:24
Ama!… Ama!… 08:23
VAR maçı yönetti! VAR maçı yönetti! 01:58
Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? 01:35
İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... 01:35
F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! 01:35