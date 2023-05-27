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Coventry City 5-6 Luton Town (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship play-off finalinde Coventry City ile Luton Town karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Luton Town, penaltılarla 5-4 kazanarak Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:20
Coventry City 5-6 Luton Town (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship play-off finalinde Coventry City ile Luton Town kozlarını paylaştı.

Wembley'deki finalde Luton Town 23. dakikada Jordan Clark ile öne geçti. Coventry City, 66. dakikada Gustavo Hamer ile beraberliği yakaladı.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Premier Lig'e yükselecek takım, penaltı atışları sonunda belli oldu.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Luton Town, Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

İngiltere'de son olarak 1991-92 sezonunda en üst seviye ligde mücadele eden Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

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