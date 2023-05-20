Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Manchester United maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Zabarnyi, Kelly, Vina; Ouattara, Lerma, Rothwell, Christie; Billing; Solanke

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Garnacho; Martial