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Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor!

Chelsea, Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra Frank Lampard ile sezon sonuna kadar teknik direktörlük için anlaşmıştı. Gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik adam konusunda görüşmelerini sürdüren Londra temsilcisinde isimler netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 18:19
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor!

Chelsea, teknik direktörlük koltuğu için Mauricio Pochettino ile görüşüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Pochettino, Tuchel'in ayrılığından sonra da Chelsea'nin listesindeki adaylardan biriydi.

Chelsea'nın geniş listesinde; Julian Nagelsmann, Luis Enrique ve Vincent Kompany gibi isimlerin olduğu belirtiliyor.

Romano ayrıca Julian Nagelsmann ve Chelsea arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Chelsea yönetimi teknik direktör konusunda henüz kesin bir karar vermedi.

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