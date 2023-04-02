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TRANSFER HABERLER - Orkun Kökçü'nün son talibi Arsenal!

Son dakika transfer haberleri... Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor. Leicester City ve Brighton'ın ardından Arsenal'in de devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 12:12
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLER - Orkun Kökçü'nün son talibi Arsenal!

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, performansıyla devleri peşine takmayı başardı. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre 22 yaşındaki genç orta sahayı isteyen kulüplere Brighton ve Leicester City'nin ardından Arsenal de katıldı. Oyuncunun bonservisinin 30 milyon sterlin civarında olduğu kaydedildi. Tottenham ve Sevilla'nın da genç yıldıza ilgi duyduğu belirtildi.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 35 karşılaşmada görev alan Orkun Kökçü, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Milli oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 20 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı.

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