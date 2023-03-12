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Manchester United 0-0 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Manchester United sahasında Southampton'ı konuk etti. Zorlu müsabaka 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Manchester United'da Carlos Casemiro 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 19:25
Manchester United 0-0 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Carlos Casemiro 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maça 11'de başlayan Wout Weghorst, 44. dakikada oyundan alındı ve yerine Scott McTominay dahil oldu.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Liverpool'a 7-0 kaybetmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında da puan kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu beraberliğin ardından Manchester United puanını 50 yaptı. Son sıradadaki Southampton 22 puana ulaştı.

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