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Fulham 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Fulham sahasında Arsenal'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Gabriel, 26. dakikada Martinelli, 45+2. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 19:25
Fulham 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Gabriel, 26. dakikada Martinelli, 45+2. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. Her 3 golün de asistini Leandro Trossard yaptı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Arsenal, bitime 11 hafta kala takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fulham, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek.

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