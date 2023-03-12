Fulham 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Gabriel, 26. dakikada Martinelli, 45+2. dakikada Martin Ödegaard kaydetti. Her 3 golün de asistini Leandro Trossard yaptı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Arsenal, bitime 11 hafta kala takipçisi Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fulham, 39 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham, gelecek hafta Bournemouth deplasmanına gidecek.