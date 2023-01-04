Leeds United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Leeds United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - West Ham United maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Adams, Roca; Summerville, Aaronson, Gnonto; Rodrigo

West Ham United

Fabianski; Kehrer, Dawson, Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio