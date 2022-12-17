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Christopher Nkunku Chelsea'de!

Chelsea'nin, RB Leipzig forması giyen Christoper Nkunku transferini tamamladığı öne sürüldü. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz temsilcisi, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı. Leipzig ve 25 yaşındaki futbolcunun da gerekli imzaları tamamladığı ve Nkunku'nun Temmuz 2023'te yeni takımına katılacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:58
Christopher Nkunku Chelsea'de!
Chelsea'nin, RB Leipzig forması giyen Christopher Nkunku transferini tamamladığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz temsilcisi, Fransız yıldızın transferi için tüm işlemleri tamamladı. Leipzig ve 25 yaşındaki futbolcunun da gerekli imzaları tamamladığı ve Nkunku'nun Temmuz 2023'te yeni takımına katılacağı belirtildi.

Öte yandan Chelsea'nin, Fransız hücum oyuncusunun bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Dünya Kupası arasına kadar Leipzig'te 23 maça çıkan Nkunku, 17 kez fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, Fransa'nın Dünya Kupası için aday kadrosunda da yer almış ancak sakatlığı sonrası daha sonra kadrodan çıkarılmıştı.
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