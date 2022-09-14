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Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

Son dakika spor haberi: Chelsea'nin yeni teknik direktörü Graham Potter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Salzburg maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Chelsea'nin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Potter, Östersunds'un başında olduğu dönemde Galatasaray'ı eledikleri müsabakayı hatırlattı. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:48
Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

Potter, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim.

Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" dedi.

Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

47 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa maçlarında çok fazla boy gösteremezken, 5 yıl önce kariyerinde önemli bir zafer elde etti.

Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

GALATASARAY'I HATIRLATTI
Potter, Galatasaray'a karşı aldığı galibiyeti İngiliz medyasına hatırlattı.

Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

Chelsea'nin yeni menajeri, "Avrupa Ligi'nde Östersunds ile deneyimim oldu.

Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim" diye konuştu.

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