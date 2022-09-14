Chelsea hocası Graham Potter'dan Galatasaray sözleri!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından göreve Graham Potter getirildi.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Thomas Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından göreve Graham Potter getirildi.
Graham Potter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Chelsea'nin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Potter'a, Devler Ligi tecrübesiyle ilgili sorular soruldu.
Potter, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim.
Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" dedi.
47 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa maçlarında çok fazla boy gösteremezken, 5 yıl önce kariyerinde önemli bir zafer elde etti.
GALATASARAY'I HATIRLATTI
Potter, Galatasaray'a karşı aldığı galibiyeti İngiliz medyasına hatırlattı.
Chelsea'nin yeni menajeri, "Avrupa Ligi'nde Östersunds ile deneyimim oldu.
Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim" diye konuştu.
Graham Potter, teknik direktörlük kariyerinde Östersund, Swensea ve Brighton gibi takımları çalıştırdı.