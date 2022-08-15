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Liverpool 1-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 2'ye çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 00:35
Liverpool 1-1 Crystal Palace (Maç sonucu - ÖZET)

Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, Anfield Road'da Crystal Palace'ı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Liverpool, ikinci haftada da galibiyet elde edemedi.

Maçın 32. dakikasında Zaha'nın golüyle öne geçen konuk ekip Crystal Palace, ilk yarıyı da önde tamamladı.

İkinci yarıda Liverpool 57. dakikada Darwin Nunez'in rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda tepkisini kafa atarak göstermesi sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

61. dakikada Luis Diaz, Kırmızılar'a eşitliği getirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Liverpool puanını 2'ye çıkarırken Crystal Palace ise sezonun ilk puanını aldı.

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