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Chelsea gaza bastı

Sterling ile 5 yıllığına anlaşan Premier Lig devi kaybettiği 2 stoperinin yerini Kalidou Koulibaly ve Nathan Ake ile doldurmak istiyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Chelsea gaza bastı
İngiltere'de Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kalan Chelsea yeni sezona bambaşka bir motivasyonla giriyor. Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle Roman Abramovich'in kontrolünden çıkan Premier Lig temsilcisi yeni sahibi Todd Boehly idaresinde yeni bir maceraya yelken açıyor. Maviler, transferde hareketli günler geçiriyor. Raheem Sterling ile 5 yıllık anlaşmaya varan Chelsea'nin hedefi kaybettiği 2 stoperinin yerini bir an önce doldurmak .Hedefte Napoli'den Kalidou Koulibaly ile Manchester City'den Nathan Ake var. İmzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
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