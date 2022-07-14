Chelsea gaza bastı

İngiltere'de Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kalan Chelsea yeni sezona bambaşka bir motivasyonla giriyor. Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle Roman Abramovich'in kontrolünden çıkan Premier Lig temsilcisi yeni sahibi Todd Boehly idaresinde yeni bir maceraya yelken açıyor. Maviler, transferde hareketli günler geçiriyor. Raheem Sterling ile 5 yıllık anlaşmaya varan Chelsea'nin hedefi kaybettiği 2 stoperinin yerini bir an önce doldurmak .Hedefte Napoli'den Kalidou Koulibaly ile Manchester City'den Nathan Ake var. İmzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.