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Southampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Southampton - Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:06
Southampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Southampton ile Arsenal mücadele edecek.

Mücadele öncesi Southampton, topladığı 36 puanla 14. sırada bulunuyor. 54 puan toplayan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanacak Southampton - Arsenal maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Elyounoussi; Adams, Broja

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Xhaka; Odegaard, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette

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